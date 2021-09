Intervento chirurgico per Marko Rog | stop di 6 mesi Il report del Cagliari

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il calciatoreRog è stato sottoposto adper la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani, è riuscita perfettamente. Il centrocampista croato inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo, i tempi di recupero sono stimati in circa 6. La nota delprosegue: “Il coraggio e la determinazione che ti contraddistinguono ti aiuteranno a superare questa nuova prova, con noi sempre al tuo fianco. Ritornerai ancora più forte di prima: forza,!”.MEDICO Operazione chirurgica per #Rog. Forza, siamo con te! https://t.co/uwD9fQbvHP#forzaCasteddu pic.twitter.com/bQbj3Ktobl — ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che nella giornata odierna, Alessandro #Plizzari è stato sottoposto a intervento chirurgico per… - CagliariCalcio : ?? | REPORT MEDICO Operazione chirurgica per #Rog. Forza Marko, siamo con te! ?? - paltricrazia : @corsalick Io avevo finito a tipo 11, ma io ho proprio una lunga storia di appuntamenti dal dentista. Allargato il… - calciomercatoit : ????#Cagliari - #Rog si è sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore… - MilanPress_it : Plizzari dopo l'intervento chirurgico ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Intervento chirurgico

il Resto del Carlino

Commenta per primo Il Cagliari comunica che 'il calciatore Marko Rog è stato sottoposto adper la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro . L'operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani, è ...Ma, nell'impossibilità di utilizzare terapie efficaci per trattare i tre tumori, l'equipe della Seconda Chirurgia ha deciso affrontare il rischio dell': l'unica opzione in grado ...Marko Rog si è sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro, dopo il noto infortunio occorsogli. Il Cagliari ha informato i propri sostenitori ...Sfortuna Plizzari. L'ex portiere della Reggina é stato sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale. Ecco la nota del Milan, proprietaria ...