«Il vaccino è un ricatto di Stato»: una contestatrice No vax sale sul palco e interrompe il comizio di Letta – Il video (Di giovedì 23 settembre 2021) Pomeriggio movimentato per il segretario del Pd Enrico Letta che, nel corso di un comizio elettorale in piazza della Borsa, a Trieste, è Stato interrotto da una contestatrice No vax che, salendo sul palco, ha detto: «Il vaccino è verità o libertà? Mi risponda». «Il vaccino (anti-Covid, ndr) è libertà», ha risposto il leader dem. E ancora: «Il vaccino è gratuito». La donna, però, non contenta, ha replicato così: «Io i tamponi devo pagarli per andare a lavoro. Il vaccino è un ricatto di Stato». «Non dica queste cose, non è così», ha replicato Letta. Poi la donna è stata fatta scendere dal palco dalla Digos. «Purtroppo – ha commentato ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Pomeriggio movimentato per il segretario del Pd Enricoche, nel corso di unelettorale in piazza della Borsa, a Trieste, èinterrotto da unaNo vax che,ndo sul, ha detto: «Ilè verità o libertà? Mi risponda». «Il(anti-Covid, ndr) è libertà», ha risposto il leader dem. E ancora: «Ilè gratuito». La donna, però, non contenta, ha replicato così: «Io i tamponi devo pagarli per andare a lavoro. Ilè undi». «Non dica queste cose, non è così», ha replicato. Poi la donna è stata fatta scendere daldalla Digos. «Purtroppo – ha commentato ...

