Gratis ai Musei di Udine sabato 25 e domenica 26 settembre

(Di giovedì 23 settembre 2021) Si comunica che25 e26, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’ingresso aicittadini sarà gratuito. Per l’occasione inoltre, al costo di 5 euro, sarà possibile partecipare alle seguenti visite guidate:25ore 16:00, Museo Etnografico del Friuli, Visita guidata al Museo e alla mostra Origine dei saperi scientifici in Friuli: la meteorologia da Girolamo Venerio ad Ardito Desio;26ore 16:00, Castello di, visita guidata alla Galleria d’Arte antica. Per info, prenotazioni e costi CLICCA QUI. Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) rappresentano un’iniziativa congiunta della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa il cui scopo è ...

Info e prenotazioni: Servizio Didattico Civici Musei di Udine 345 2681647 - [email protected] Per accedere ai Civici Musei, in applicazione al Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, è necessario ... Via alla giornata clou della Notte europea dei ricercatori, in Castello a pavia fino a mezzanotte esperimenti e dimostrazioni per grandi e piccoli. Tantissimi gli eventi in città e online, dal Brolett ... Inoltre, sabato sera sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge). La Soprintendenza Archeologia, Belle Art ...