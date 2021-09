Giorgio Fedon & Figli | 1° semestre 2021 chiuso in pareggio

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di– società quotata su AIM Italia e attiva nel settore degli accessori per l’occhialeria e il lifestyle – ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno. Il fatturato si attesta a 23,4 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto ai 20,9 milioni di euro al 30 giugno 2020. L’EBITDA è stato pari a 1,7 milioni di euro (1,6 milioni al 30 giugno 2020), mentre il risultato netto è sostanzialmente in(negativo per 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2020). “Mi sento di poter affermare che stiamo intraprendendo, se pur a piccoli passi, un percorso di ritorno alla normalità con grande fiducia e rinnovato entusiasmo ha commentato Callisto, presidente e amministratore delegato – Abbiamo lavorato in ...

