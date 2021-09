Fino all’ultimo battito, la recensione: la storia di un uomo diviso tra etica e sentimenti (Di giovedì 23 settembre 2021) La nostra recensione di Fino all'ultimo battito, la nuova fiction di Rai1 in onda dal 23 settembre 2021 che porta sul piccolo schermo la storia di un medico diviso tra i suoi doveri professionali e l'amore per suo figlio. Fino a dove ci si può spingere per salvare la vita al proprio figlio? In questa recensione di Fino all'ultimo battito cercheremo di analizzare al meglio una serie che non fa altro che porsi questa domanda cercando di mettere in luce la sottile linea di demarcazione che intercorre tra bene e male. Con un cast d'eccezione (Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Loretta Goggi, Fortunato Cerlino) e in onda dal 23 settembre 2021 per sei serate su Rai 1 per la regia di Cinzia Th Torrini, Fino ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021) La nostradiall'ultimo, la nuova fiction di Rai1 in onda dal 23 settembre 2021 che porta sul piccolo schermo ladi un medicotra i suoi doveri professionali e l'amore per suo figlio.a dove ci si può spingere per salvare la vita al proprio figlio? In questadiall'ultimocercheremo di analizzare al meglio una serie che non fa altro che porsi questa domanda cercando di mettere in luce la sottile linea di demarcazione che intercorre tra bene e male. Con un cast d'eccezione (Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Loretta Goggi, Fortunato Cerlino) e in onda dal 23 settembre 2021 per sei serate su Rai 1 per la regia di Cinzia Th Torrini,...

Advertising

CarloCalenda : Noi continueremo ad ammazzarci di lavoro fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno come stiamo facendo da 12 mesi,… - _Pedro17_ : Abbiamo provato fino all’ultimo secondo di portarla a casa ma non siamo riusciti… peccato!! ma non molliamo. Grazie… - fuskiko : RT @ilrisolutoreIT: Sono nato libero grazie a chi ha combattuto per la Libertà. Morirò da uomo Libero, lottando fino all’ultimo per lascia… - Roberto04069271 : @OfficialSSLazio @DAZN_IT @TorinoFC_1906 Vi chiedo rimborso fino all'ultimo centesimo, come cavolo avete fatto ad a… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Fino all’ultimo battito”. In onda da giovedì 23 settembre, in prima visione su Rai1 -