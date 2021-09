F1, Covid-19 alle spalle per Raikkonen: “Felice di tornare in macchina, sto bene” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il pilota dell’Alfa Romeo Kimi Raikkonen è finalmente guarito dal Covid-19 e non vede l’ora di tornare in pista: “Ovviamente nessuno vuole risultare positivo, ma se accade bisogna seguire il protocollo. Tuttavia ora si tratta del passato. Sto bene e sono molto contento di tornare in macchina. Non penso ai due appuntamenti saltati, ma solo al GP di Sochi. Emozioni particolari? Direi di no, non è altro che il mio lavoro. Mi auguro di fare una buona gara“. Il finlandese ha poi svelato di non aver prestato particolare attenzione ai due GP ai quali non ha preso parte: “Non li ho guardati interamente. Ho dato un’occhiata alla partenza e ad alcune cose qua e là” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Il pilota dell’Alfa Romeo Kimiè finalmente guarito dal-19 e non vede l’ora diin pista: “Ovviamente nessuno vuole risultare positivo, ma se accade bisogna seguire il protocollo. Tuttavia ora si tratta del passato. Stoe sono molto contento diin. Non penso ai due appuntamenti saltati, ma solo al GP di Sochi. Emozioni particolari? Direi di no, non è altro che il mio lavoro. Mi auguro di fare una buona gara“. Il finlandese ha poi svelato di non aver prestato particolare attenzione ai due GP ai quali non ha preso parte: “Non li ho guardati interamente. Ho dato un’occhiata alla partenza e ad alcune cose qua e là” SportFace.

