eFootball 2022 non supporterà il cross-save al lancio – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 23 settembre 2021) Al lancio eFootball 2022 non supporterà il cross-save e la cross-progressione tra piattaforme differenti, ma in futuro gli sviluppatori potrebbero aggiungere questa feature.. Al lancio eFootball 2022 non supporterà il cross-save o la cross-progressione tra piattaforme differenti, ma tali feature potrebbero arrivare in futuro con un aggiornamento. La conferma è arrivata tramite un comunicato inviato da Konami ai colleghi di IGN, dove afferma “eFootball attualmente non supporta la cross-progressione o il cross-save tra piattaforme differenti, tuttavia aspiriamo di includere una funzione ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 settembre 2021) Alnonile la-progressione tra piattaforme differenti, ma in futuro gli sviluppatori potrebbero aggiungere questa feature.. Alnonilo la-progressione tra piattaforme differenti, ma tali feature potrebbero arrivare in futuro con un aggiornamento. La conferma è arrivata tramite un comunicato inviato da Konami ai colleghi di IGN, dove afferma “attualmente non supporta la-progressione o iltra piattaforme differenti, tuttavia aspiriamo di includere una funzione ...

Advertising

SteelRevel : RT @Multiplayerit: eFootball 2022 non supporterà il cross-save al lancio - Multiplayerit : eFootball 2022 non supporterà il cross-save al lancio - Victory_Manager : #AAA cercasi 2 Manager. Piattaforma : PC Team : squadre complete Parte la prima stagione su #Pes2021, in attesa… - jorkpes : RT @Eurogamer_it: Tocchi di palla realistici nel nuovo titolo Konami. #efootball2022 - PESCommunityit : RT @PESTeam_it: Abbiamo provato #eFootball2022! Ecco la nostra (lunga) anteprima ?? -