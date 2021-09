Davvero in Europa avremo un caricabatterie unico? (Di giovedì 23 settembre 2021) caricabatterie (Halacious/Unsplash)I produttori di smartphone e altri dispositivi elettronici potrebbero presto presto uniformare i loro caricabatterie a un unico modello comune, per poterli vendere nei paesi dell’Unione europea. La Commissione ha infatti presentato la nuova Radio equipment directive, che mira a uniformare tutti i caricabatterie alla porta usb-c, quella in uso dal 2018 sulla gran parte di dispositivi Android. La proposta non è stata gradita da Apple, i cui prodotti utilizzano il suo connettore di proprietà lightning e sono progettati per funzionare solo con dispositivi che seguono gli standard di Cupertino. “Con la diffusione di sempre nuovi dispositivi elettronici, vengono venduti sempre più caricabatterie che non sono intercambiabili o non sono necessari – ha dichiarato il ... Leggi su wired (Di giovedì 23 settembre 2021)(Halacious/Unsplash)I produttori di smartphone e altri dispositivi elettronici potrebbero presto presto uniformare i loroa unmodello comune, per poterli vendere nei paesi dell’Unione europea. La Commissione ha infatti presentato la nuova Radio equipment directive, che mira a uniformare tutti ialla porta usb-c, quella in uso dal 2018 sulla gran parte di dispositivi Android. La proposta non è stata gradita da Apple, i cui prodotti utilizzano il suo connettore di proprietà lightning e sono progettati per funzionare solo con dispositivi che seguono gli standard di Cupertino. “Con la diffusione di sempre nuovi dispositivi elettronici, vengono venduti sempre piùche non sono intercambiabili o non sono necessari – ha dichiarato il ...

Advertising

Piu_Europa : È davvero deprimente dover registrare come, a fronte della straordinaria risposta di partecipazione democratica all… - M5S_Europa : RT @DinoGiarrusso: Giornali e TV negano in modo goffo e imbarazzante l’enorme folla entusiasta del tour di @GiuseppeConteIT in tutta Italia… - Liberobianco : @DavidSassoli Scusi, i sanitari si sono presi cura di lei con 'vigile attesa' e tachipirina? Faccia sapere a tutta… - antbar12 : RT @durezzadelviver: Volete davvero ridurre le emissioni? È semplice: dite alle vostre imprese di non produrre più in Cina e di riportare l… - Salinge06174892 : RT @durezzadelviver: Volete davvero ridurre le emissioni? È semplice: dite alle vostre imprese di non produrre più in Cina e di riportare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Davvero Europa Perchè prezzo uranio può ancora aumentare e come investire Domanda a questo punto ovvia: cosa ha intenzione di fare l'Europa in questa situazione? Stando ad ...ha detto chiaramente che l'energia nucleare in Giappone deve essere ripristinata se si vuole davvero ...

Stellantis, Bono Vox ambasciatore della svolta sostenibile con Elkann ... ritorna a Torino per un altro progetto davvero importante: a beautiful day! Questo evento ha un ... La Pista 500 è invece il più grande giardino pensile d'Europa. "Festeggiamo con un grande risultato: ...

Green pass: davvero il Governo italiano è il più severo d'Europa? Money.it Davvero in Europa avremo un caricabatterie unico? La Commissione europea lo ha proposto, ora serve l'ok di Parlamento e Consiglio per uniformare tutti i caricabatterie alla porta usb-c. Apple è contraria ...

Prosecco-Prošek: sfida a colpi di calice Qual è la richiesta della Croazia e cosa sta succedendo davvero in Europa? Scoprilo guardando il video di Alessio Pisanò, l'inviato a Bruxelles di AgroNotizie ...

Domanda a questo punto ovvia: cosa ha intenzione di fare l'in questa situazione? Stando ad ...ha detto chiaramente che l'energia nucleare in Giappone deve essere ripristinata se si vuole...... ritorna a Torino per un altro progettoimportante: a beautiful day! Questo evento ha un ... La Pista 500 è invece il più grande giardino pensile d'. "Festeggiamo con un grande risultato: ...La Commissione europea lo ha proposto, ora serve l'ok di Parlamento e Consiglio per uniformare tutti i caricabatterie alla porta usb-c. Apple è contraria ...Qual è la richiesta della Croazia e cosa sta succedendo davvero in Europa? Scoprilo guardando il video di Alessio Pisanò, l'inviato a Bruxelles di AgroNotizie ...