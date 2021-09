CTS verso il via libera al 75% di capienza per gli stadi (Di giovedì 23 settembre 2021) “Abbiamo segnali che la capienza negli impianti sportivi sarà al 75% all’aperto, e del 50% per quelli al chiuso”. Lo dice all’ANSA una fonte vicina alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Valentina Vezzali, dopo la riunione odierna col Comitato scientifico sul tema delle riaperture e delle misure in ambito Covid. Tra quindici giorni, sottolinea la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) “Abbiamo segnali che lanegli impianti sportivi sarà al 75% all’aperto, e del 50% per quelli al chiuso”. Lo dice all’ANSA una fonte vicina alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Valentina Vezzali, dopo la riunione odierna col Comitato scientifico sul tema delle riaperture e delle misure in ambito Covid. Tra quindici giorni, sottolinea la L'articolo

Advertising

sportface2016 : Il CTS verso l'ok per portare la capienza degli stadi al 75% - DonatoCavallo6 : RT @CalcioFinanza: CTS verso il via libera al 75% di capienza per gli stadi - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: CTS verso il via libera al 75% di capienza per gli stadi - mario_cama : RT @CalcioFinanza: CTS verso il via libera al 75% di capienza per gli stadi - enricoI00 : RT @CalcioFinanza: CTS verso il via libera al 75% di capienza per gli stadi -

Ultime Notizie dalla rete : CTS verso Aumento capienza stadi e palazzetti: la Vezzali dal Cts, esito positivo Un altro passo avanti verso l'ulteriore aumento della capienza negli stadi e di palazzetti. Oggi la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali è stata ascoltata dal Cts sul tema. L'esito dell'audizione sarebbe stato ...

Capienza stadi, CTS verso ok al 75% all'aperto e al 50% al chiuso Il CTS è pronto a dare l'ok per l'ampliamento della capienza degli stadi dal 50% al 75% per gli impianti all'aperto e al 50% al chiuso, con l'obiettivo, fra alcuni giorni di portare le capienze fino al ...

Calcio, Cts verso ok a 75% tifosi negli stadi Adnkronos Stadi, si va verso l’ok per l’aumento della capienza al 75% Il CTS dovrebbe esprimersi favorevolmente per l’aumento della capienza negli stadi dal 50 al 75% La capienza degli stadi dovrebbe passare dal 50 al 75%. Questo dicono le ultime indiscrezioni. Il CTS d ...

Calcio, Cts verso ok a impianti con capienza al 75% all’aperto Il Cts va verso l’ampliamento della capienza e il passaggio dal 50% al 75%, degli impianti all’aperto, e al 50% al chiuso, a quanto apprende l’Adnkronos, con l’obiettivo del 100%. Tra quindici giorni ...

Un altro passo avantil'ulteriore aumento della capienza negli stadi e di palazzetti. Oggi la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali è stata ascoltata dalsul tema. L'esito dell'audizione sarebbe stato ...Ilè pronto a dare l'ok per l'ampliamento della capienza degli stadi dal 50% al 75% per gli impianti all'aperto e al 50% al chiuso, con l'obiettivo, fra alcuni giorni di portare le capienze fino al ...Il CTS dovrebbe esprimersi favorevolmente per l’aumento della capienza negli stadi dal 50 al 75% La capienza degli stadi dovrebbe passare dal 50 al 75%. Questo dicono le ultime indiscrezioni. Il CTS d ...Il Cts va verso l’ampliamento della capienza e il passaggio dal 50% al 75%, degli impianti all’aperto, e al 50% al chiuso, a quanto apprende l’Adnkronos, con l’obiettivo del 100%. Tra quindici giorni ...