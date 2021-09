Crollo vaccinati fra over 50 e giovanissimi. I dati Gimbe dimostrano perché serve il Green Pass (Di giovedì 23 settembre 2021) A fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi, crollano i nuovi vaccinati, che in sole due settimane vedono una riduzione del 41% con solo poco più di 486.000 prime dosi effettuate dal 15 al 21 settembre. L’esitazione vaccinale persiste negli over 50 e frena la vaccinazione nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Il decreto recentemente approvato, impone l’obbligo del Green Pass sul posto di lavoro a partire dal 15 ottobre: la speranza è che possa aiutare a sbloccare questa situazione di stallo, spingendo le persone non ancora vaccinate a sottoporsi all’iniezione anti covid. Al 22 settembre (ore 6.16) risultano consegnate 93,5 milioni di dosi di vaccini, il 75% della popolazione (44,4 milioni) ha ricevuto almeno una dose e il 69,8% (41,3 milioni) ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) A fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi, crollano i nuovi, che in sole due settimane vedono una riduzione del 41% con solo poco più di 486.000 prime dosi effettuate dal 15 al 21 settembre. L’esitazione vaccinale persiste negli50 e frena la vaccinazione nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione. Il decreto recentemente approvato, impone l’obbligo delsul posto di lavoro a partire dal 15 ottobre: la speranza è che possa aiutare a sbloccare questa situazione di stallo, spingendo le persone non ancora vaccinate a sottoporsi all’iniezione anti covid. Al 22 settembre (ore 6.16) risultano consegnate 93,5 milioni di dosi di vaccini, il 75% della popolazione (44,4 milioni) ha ricevuto almeno una dose e il 69,8% (41,3 milioni) ha ...

