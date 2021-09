Covid: in Lombardia 443 positivi, calano ricoverati (2) (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - Da ieri sono 608 i guariti e i dimessi dagli ospedali della Regione. Sul fronte delle province, la più colpita è sempre Milano, con 57 casi in città e 108 in tutta l'area metropolitana. Seguono Varese (79), poi Brescia (67) e Pavia (30). Bergamo ha 29 casi Covid da ieri, Como 30, Cremona 21; Lecco 10; Lodi 7; Mantova 12; Monza e Brianza 15; Sondrio 4. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - Da ieri sono 608 i guariti e i dimessi dagli ospedali della Regione. Sul fronte delle province, la più colpita è sempre Milano, con 57 casi in città e 108 in tutta l'area metropolitana. Seguono Varese (79), poi Brescia (67) e Pavia (30). Bergamo ha 29 casida ieri, Como 30, Cremona 21; Lecco 10; Lodi 7; Mantova 12; Monza e Brianza 15; Sondrio 4.

