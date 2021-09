Assemblea Confindustria al via, Bonomi: spingere su riforme per crescita solida e duratura (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Premier Mario Draghi e il suo Governo hanno trasmesso “al Paese, ai mercati e al mondo, una nuova fiducia verso la credibilità dell’Italia”. Così il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nella sua relazione all’Assemblea annuale dell’associazione, loda l’operato del Presidente del Consiglio sottolineando che le imprese si riconoscono “nell’esperienza e nell’operato del Governo” e auspicano che “continui a lungo nella sua attuale esperienza”. La ripresa italiana “è avviata verso il +6% del PIL in questo 2021. E’ un dato che ci dà fierezza: perchè la tenuta da metà 2020, fino alla ripresa di consumi interni e servizi, che però è iniziata solo un anno dopo nello scorso maggio, si deve pressochè integralmente a noi: all’industria, alla manifattura e al nostro export”, ha detto il numero uno degli Industriali ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Premier Mario Draghi e il suo Governo hanno trasmesso “al Paese, ai mercati e al mondo, una nuova fiducia verso la credibilità dell’Italia”. Così il Presidente di, Carlo, nella sua relazione all’annuale dell’associazione, loda l’operato del Presidente del Consiglio sottolineando che le imprese si riconoscono “nell’esperienza e nell’operato del Governo” e auspicano che “continui a lungo nella sua attuale esperienza”. La ripresa italiana “è avviata verso il +6% del PIL in questo 2021. E’ un dato che ci dà fierezza: perchè la tenuta da metà 2020, fino alla ripresa di consumi interni e servizi, che però è iniziata solo un anno dopo nello scorso maggio, si deve pressochè integralmente a noi: all’industria, alla manifattura e al nostro export”, ha detto il numero uno degli Industriali ...

