Trump fa causa alla nipote Mary e al Nyt: "Sono tutti parte di un complotto" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Donald Trump ha citato in giudizio il New York Times, tre suoi giornalisti e la nipote Mary chiedendo un risarcimento di "almeno cento milioni di dollari" per una serie di articoli del 2018 sulla sua situazione finanziaria e fiscale. Secondo l'ex presidente americano, Sono stati tutti parte di "un insidioso complotto" per ottenere accesso a dati riservati, motivato "da vendetta personale". "E' un f… perdente", ha commentato la nipote Mary Trump, con una risposta in perfetto stile Trumpiano, riportata dal Daily beast, il sito che per primo ha rivelato la storia. Al centro dello scontro vi è una serie di articoli sulle manovre di Trump per evadere le tasse su 413 milioni di dollari ...

