Spezia Juve 1-1 LIVE: lampi di Kean e Gyasi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Allo stadio “Picco”, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Alberto Picco”, Spezia e Juve si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Juve 1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 3? Bonucci a vuoto – Buca il cross di Bourabia, ma Gyasi non arriva alla deviazione alle sue spalle 7? Tiro Kean – Tentativo di girata sul cross di Chiesa da destra, conclusione di prima del classe 2000 che però trova la deviazione di un avversario 9? Rabiot cerca Kean – Ma il pallone non arriva a destinazione 14? Tiro Chiesa – Affondo in solitario e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Allo stadio “Picco”, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Alberto Picco”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 3? Bonucci a vuoto – Buca il cross di Bourabia, manon arriva alla deviazione alle sue spalle 7? Tiro– Tentativo di girata sul cross di Chiesa da destra, conclusione di prima del classe 2000 che però trova la deviazione di un avversario 9? Rabiot cerca– Ma il pallone non arriva a destinazione 14? Tiro Chiesa – Affondo in solitario e ...

Advertising

juventusfc : 'Dobbiamo vincere'. - juventusfc : Focus ?? sui nostri avversari di domani ?? - juventusfc : Allegri ???? «Parlare del passato non ha senso. Domani bisogna vincere, non c'è altro da dire. Chi parte dalla panchi… - IlLungo7 : RT @rott54558957: Impensabile solo pensare che squadre come lo Spezia o l' empoli siano paragonabili come organico alla #Juve , eppure . .… - KillerJoe67 : RT @SandroSca: Dopo 9 scudetti in 10 anni Dopo 19 titoli in 10 anni Dopo domini, gare epiche e campioni Stare qui, a patire per uno Spezia-… -