Sharon Stone in Senza veli a 63 anni batte tutte

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nessun filtro, nessun trucco,insulla rivista Chi è la vera bellezzatempo. L’attrice di Basic Instinct ha 63, non prendiamoci in giro e non paragoniamo di certoa una ventenne ma ile il resto sono da applauso. E’ in Costa Azzurra che i paparazzi l’hanno beccata prima in elegante costume intero, poi intenta a prendere il sole anche nella parte alta ma sempre con fare da diva. Il suoresta leggendario,non smette di sorprendere i fan e di incantare. Quante donne della sua età possono permettersi una paparazzata del genere? Direte che c’è il ritocco del chirurgo ...

mlenzi72 : @Gloriajadore Per Sharon Stone, però farei un'eccezione.?????? Imho una delle più belle e affascinanti. - Gloriajadore : @mlenzi72 Se la tirano manco fossero Sharon Stone ?? - InfoCinema2 : Sharon Stone posa in #costume da bagno nero attillato #curiosità #film #cinema #SharonStone - simon_w_helper : RT @colinphoenix: Martin Scorsese, Robert De Niro & Sharon Stone, Casino. ?? Studio shot - VoodoosDad : RT @colinphoenix: Martin Scorsese, Robert De Niro & Sharon Stone, Casino. ?? Studio shot -

è stata la prima a dirlo, quando ancora nessuna over 50 dello star system aveva il coraggio di sottrarsi ai bisturi e la parola proaging la conoscevano veramente in poche.