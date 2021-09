Quantic Dream vince la causa per diffamazione contro Le Monde, ma ne perde un’altra – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quantic Dream ha da poco vinto la causa per diffamazione contro il giornale francese Le Monde, ma al tempo stesso ha perso quella contro Mediapart.. Quantic Dream, lo studio autore di Heavy Rain e Detroit: Become Human, ha vinto in tribunale la causa per diffamazione intentata al giornale francese Le Monde, ma al tempo stesso ha perso quella con Mediaparte. Nel 2018, le testate francesi Le Monde, Mediaparte e Canard PC avevano pubblicato dei report che dipingevano un quadro piuttosto allarmante e che affermavano che all’interno dello studio si sarebbero verificati episodi di sessismo, razzismo e omofobia. Il caso fece … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 22 settembre 2021)ha da poco vinto laperil giornale francese Le, ma al tempo stesso ha perso quellaMediapart.., lo studio autore di Heavy Rain e Detroit: Become Human, ha vinto in tribunale laperintentata al giornale francese Le, ma al tempo stesso ha perso quella con Mediaparte. Nel 2018, le testate francesi Le, Mediaparte e Canard PC avevano pubblicato dei report che dipingevano un quadro piuttosto allarmante e che affermavano che all’interno dello studio si sarebbero verificati episodi di sessismo, razzismo e omofobia. Il caso fece … Notizie giochiRead More L'articolo ...

