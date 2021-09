Obbligo green pass dipendenti pubblici: le regole dal 15 ottobre (Di mercoledì 22 settembre 2021) ... dopo scuola e sanità, è il nuovo decreto green pass del governo n.127 del 21 settembre in Gazzetta ... nuovi obblighi nel decreto del 9 settembre: ecco per chi Articolo originale pubblicato su Money.it ... Leggi su money (Di mercoledì 22 settembre 2021) ... dopo scuola e sanità, è il nuovo decretodel governo n.127 del 21 settembre in Gazzetta ... nuovi obblighi nel decreto del 9 settembre: ecco per chi Articolo originale pubblicato su Money.it ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospen… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - MediasetTgcom24 : Covid, dall'1 ottobre obbligo Green pass per entrare in Vaticano #vaticano - debdeb1973 : RT @Agenzia_Ansa: Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospensione… - Open_gol : Non mancano i ribelli del Green pass tra deputati e senatori. E ora che scatta l'obbligo anche per loro, sale la te… -