Niente sospensione per chi non ha Green Pass. Ecco perché è importante (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per chi non è in regola Niente sospensione, ma solo stop allo stipendio. È quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei Ministri in cui scompare, rispetto alle bozze, la sospensione per il lavoratori della pubblica amministrazione. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge 21 settembre n. 127 entra in vigore il provvedimento contenente “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Le misure partiranno dal 15 ottobre e introducono l’obbligo del Green Pass sul posto di lavoro. Chi non ne è in possesso, sarà assente ingiustificato fino alla presentazione della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per chi non è in regola, ma solo stop allo stipendio. È quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei Ministri in cui scompare, rispetto alle bozze, laper il lavoratori della pubblica amministrazione. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge 21 settembre n. 127 entra in vigore il provvedimento contenente “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Le misure partiranno dal 15 ottobre e introducono l’obbligo delsul posto di lavoro. Chi non ne è in possesso, sarà assente ingiustificato fino alla presentazione della ...

