Messico, la Corte Suprema spiana la strada alla libertà delle donne (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il percorso appare lungo e accidentato, ma ben tre sentenze dettate in pochi giorni dalla Corte Suprema federale del Messico potrebbero condurre alla legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. La prima, emessa all'unanimità il 7 settembre, pur non intervenendo sulla liceità dell'aborto ma riconoscendo il diritto di scelta delle donne, dichiara incostituzionale l'art. 196 del Codice Penale dello stato del Coahuila che prevede la reclusione fino a 3 anni per le gestanti che abortiscono e coloro che le assiste. IL MOVIMENTO … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

