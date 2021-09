Matteo Salvini rivendica la libertà di assenza sul Green pass (Di mercoledì 22 settembre 2021) Matteo Salvini rivendica la libertà di assenza. “I parlamentari sono liberi di esserci o no. Ognuno è libero di agire secondo coscienza, siamo in democrazia e non in un regime”. Il leader della Lega lo ha detto commentando le assenze dei deputati leghisti di ieri alla Camera durante il voto di fiducia sul decreto Green pass bis. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021)ladi. “I parlamentari sono liberi di esserci o no. Ognuno è libero di agire secondo coscienza, siamo in democrazia e non in un regime”. Il leader della Lega lo ha detto commentando le assenze dei deputati leghisti di ieri alla Camera durante il voto di fiducia sul decretobis.

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succe… - fattoquotidiano : PREGIUDICATI PER SALVINI Buzzi e Carminati: la riunione dei pregiudicati per firmare i referendum sulla giustizia… - La7tv : #dimartedi La divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti smentisce Matteo Salvini: 'Le varianti nate come reazioni… - Erosenn67299186 : RT @giangoSGV: «Con Draghi c’è sintonia... Proprio questi giorni si parla di revisione degli estimi catastali, che significa un aumento del… - EnricoGiunta : RT @LaNotiziaTweet: #Salvini licenziato da metà della #Lega. L’altra metà aspetta le elezioni amministrative. Pure Fedriga sconfessa Matteo… -