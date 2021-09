L’italiano è più bravo, ma all’Esma va la tedesca. Diktat della Germania all’Ue: «Meglio una donna» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sarà pur vero, come diceva La Rochefoucauld, che «l’ipocrisia è l’omaggio che il vizio rende alla virtù», ma nella storia che dall’Huffington Post ci accingiamo a girare ai nostri elettori è altrettanto vero che si intravede solo la prima e non anche la seconda. Parliamo della nomina al vertice dell’Esma, l’Agenzia europea per gli strumenti finanziari e i mercati. Dire Europa, riferendosi alla Ue, equivale a dire Germania. E teutonico è il blitz che ha bruciato L’italiano Carmine Di Noia, attuale commissario della Consob, per premiare – manco a dirlo – la tedesca Verena Ross. E non ci solletica – va precisato a scanso di equivoci -il sempiterno nazionalismo, ma solo il rispetto del merito e della competenza. Il miglior curriculum lo ha esibito Carmine Di Noia Sì, perché in base alle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sarà pur vero, come diceva La Rochefoucauld, che «l’ipocrisia è l’omaggio che il vizio rende alla virtù», ma nella storia che dall’Huffington Post ci accingiamo a girare ai nostri elettori è altrettanto vero che si intravede solo la prima e non anche la seconda. Parliamonomina al vertice dell’Esma, l’Agenzia europea per gli strumenti finanziari e i mercati. Dire Europa, riferendosi alla Ue, equivale a dire. E teutonico è il blitz che ha bruciatoCarmine Di Noia, attuale commissarioConsob, per premiare – manco a dirlo – laVerena Ross. E non ci solletica – va precisato a scanso di equivoci -il sempiterno nazionalismo, ma solo il rispetto del merito ecompetenza. Il miglior curriculum lo ha esibito Carmine Di Noia Sì, perché in base alle ...

