Koeman - Barça alta tensione | il tecnico legge un comunicato | ' Dateci appoggio con parole e fatti'

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Rambo è in guerra. I rapporti tra Ronalde Joan Laporta, allenatore e presidente del Barcellona, sono pessimi da tempo e ogni giorno è quello buono perché la relazione da tempestosa diventi ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Barca, Koeman: 'Dobbiamo ricostruire, ma serve tempo' L'allenatore ha letto una dichiarazione in conferenza stampa - glooit : Barca, Koeman: 'Dobbiamo ricostruire, ma serve tempo' leggi su Gloo - DaniloServadei : - aicardi_jorge : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Barca, Koeman: 'Dobbiamo ricostruire, ma serve tempo': (ANSA) - ROMA, 22 SET - Acque sempre più agita… - zazoomblog : Barca Koeman: Dobbiamo ricostruire ma serve tempo - #Barca #Koeman: #Dobbiamo #ricostruire -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman Barça

Zazoom Blog

era atteso in sala stampa per la presentazione della sfida col Cadice di domani. Si è presentato, ma niente domande e niente risposte. Ha letto un comunicato scritto di suo pugno e se n'è ..."La sconfitta della settimana contro il Bayern - ha aggiunto- va inquadrata in questa visione delle cose. Il processo di ricostruzione che stiamo affrontando con la squadra merita di essere ...