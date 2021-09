I Rolling Stones per la prima volta sul palco senza Charlie Watts | la dedica di Mick Jagger

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Isono tornati suldel Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, per il loro primo concertoil batterista, deceduto il mese scorso all’età di 80 anni. Lo spettacolo era su invito e la band si è esibita in 15 brani davanti ad una platea di circa 300 persone. “È una notte un po’ commovente per noi perché è il primo tour in 59 anni che facciamoil nostro adorabile”, così ha esordito. “A tutti noi manca così tanto. Ci manca come band, ci manca come amico, sule fuori dal. Abbiamo così tanti ricordi di, e sono sicuro che alcuni di ...

per la prima volta senza Charlie Watts . È successo in occasione di uno spettacolo privato andato in scena lo scorso lunedì sera: la prima volta sul palco senza lo storico batterista e ...Nella vastissima area del Knebworth Park (a Nord di Londra, tra la capitale e Cambridge) si sono svolti concerti dei più grandi nomi del rock: dai Led Zeppelin, Genesis,sino a Robbie Williams. Il 1996 (10 e 11 agosto) sul palco salgono gli Oasis per un concerto memorabile. Innanzitutto perché fu uno show da record con oltre 250.000 paganti nelle due ...I Rolling Stones sono tornati sul palcoscenico lunedì notte negli Stati Uniti nel loro primo concerto senza il batterista Charlie Watts, deceduto il mese scorso all'età di 80 anni. (ANSA) ...I Rolling Stones per la prima volta senza Charlie Watts. È successo in occasione di uno spettacolo privato andato in scena lo scorso lunedì ...