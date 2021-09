Green pass , niente stipendio ma non c'è sospensione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il decreto che impone la certificazione a 23 milioni di lavoratori è stato modificato prima di arrivare al Quirinale per la firma del presidente della Repubblica e di approdare in Gazzetta Ufficiale. ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il decreto che impone la certificazione a 23 milioni di lavoratori è stato modificato prima di arrivare al Quirinale per la firma del presidente della Repubblica e di approdare in Gazzetta Ufficiale. ...

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - Hartmann_TWT : @AngeloMassimi Bravo, ma è una estensione 'informatica'. Nel DB centralizzato hanno cambiato la scadenza. Non ti sc… - piero636 : RT @Ilconservator: — In Australia manganelli — In Germania idranti — In Francia gas lacrimogeni — In Italia estensione green pass -