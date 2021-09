Advertising

sportli26181512 : Gonzalez, genio sregolato: l'ultima 'croce' gli costa un lungo stop: Gonzalez, genio sregolato: l'ultima 'croce' gl… - MagicGazzetta : Gonzalez, genio e sregolatezza: l'ultima 'croce' gli costa un lungo stop. fantacalcio - clamaso69 : Leggo che non c’era fallo di Gonzalez su Skriniar in occasione del gol della Fiorentina. L’ha visto il mondo intero… -

Ultime Notizie dalla rete : Gonzalez genio

Gran protagonista della serata per i gigliati è stato Nico. Sotto tutti i punti di vista. Immarcabile per larghi tratti del match, l'argentino, per la sua infantile e sciocca reazione, ...... 5,5 Darmian : nel primo tempo è in difficoltà e costringe Skriniar agli straordinari su. .... Voto: 6,5 ) All. Inzaghi: cambia il volto della squadra nella ripresa. Lo fa con il dialogo ...Dopo Udinese-Napoli (qui le formazioni ufficiali) si penserà subito al turno infrasettimanale di campionato, valido per la 5a giornata. Il primo match sarà Bologna-Genoa alle ore 18.30. Intanto la 4a ...Torna la partitissima al Franchi: martedì (ore 20,45, diretta Dazn) la Fiorentina affronta l'Inter per una posizione di vertice in classifica. C'è davvero da stropicciarsi gli occhi. Non succedeva da ...