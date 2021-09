Folla ai comizi, Fedez dopo la replica di Conte: ‘Risposte vanno date a chi non lavora da due anni. Domani la propaganda continuerà, i concerti no’ (Di mercoledì 22 settembre 2021) dopo le polemiche sollevate dagli artisti del mondo dello spettacolo sulle folle ai comizi elettorali, in particolare l’ultimo di Giuseppe Conte, e dopo che l’ex premier ha risposto ai lavoratori dello spettacolo, citando in particolare Fedez, dicendosi dalla loro parte, il rapper è tornato sull’argomento con alcune stories di Instagram. Senza citare mai il presidente del Movimento 5 stelle, Fedez puntualizza: “Oggi si è espressa quasi la totalità degli artisti italiani rispetto a quello che si è visto e che ho commentato anche io (i comizi gremiti senza distanziamento ndr.) Ovviamente se ne prende uno come esempio ma credo che tutti stiano facendo indiscriminatamente la stessa cosa in questo momento di comizi e campagna elettorale”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021)le polemiche sollevate dagli artisti del mondo dello spettacolo sulle folle aielettorali, in particolare l’ultimo di Giuseppe, eche l’ex premier ha risposto aitori dello spettacolo, citando in particolare, dicendosi dalla loro parte, il rapper è tornato sull’argomento con alcune stories di Instagram. Senza citare mai il presidente del Movimento 5 stelle,puntualizza: “Oggi si è espressa quasi la totalità degli artisti italiani rispetto a quello che si è visto e che ho commentato anche io (igremiti senza distanziamento ndr.) Ovviamente se ne prende uno come esempio ma credo che tutti stiano facendo indiscriminatamente la stessa cosa in questo momento die campagna elettorale”. ...

