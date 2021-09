FIFA 22: Rilascio nuova Web App FUT – Live Update (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella giornata di oggi è previsto il Rilascio della nuova Web App della popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Stando a quanto è stato comunicato dalla software house canadese la release della Web App è fissata per le ore 19:00, mentre per la Companion App bisogerà attendere altre 24 ore circa. Nell’attesa vi invitiamo a consultare anche le linee guida per poter usufruire dell’accesso anticipato alla Web App e per poter accedere all’area mercato prima della release di FIFA 22 prevista per il 1° ottobre. Ricordiamo che prenotando la versione Ultimate Edition di FIFA 22 su sistema PlayStation 4 o Xbox One potrete ottenere la versione per la console di nuova generazione equivalente (Xbox Series X o sistema PlayStation 5) senza costi aggiuntivi grazie al servizio Dual ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella giornata di oggi è previsto ildellaWeb App della popolare modalità22 Ultimate Team. Stando a quanto è stato comunicato dalla software house canadese la release della Web App è fissata per le ore 19:00, mentre per la Companion App bisogerà attendere altre 24 ore circa. Nell’attesa vi invitiamo a consultare anche le linee guida per poter usufruire dell’accesso anticipato alla Web App e per poter accedere all’area mercato prima della release di22 prevista per il 1° ottobre. Ricordiamo che prenotando la versione Ultimate Edition di22 su sistema PlayStation 4 o Xbox One potrete ottenere la versione per la console digenerazione equivalente (Xbox Series X o sistema PlayStation 5) senza costi aggiuntivi grazie al servizio Dual ...

