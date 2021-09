Facebook ha presentato due nuovi smart display

Leggi su wired

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Foto:presenta la nuova coppia diPortal, ovvero la versione più economica e finalmente portatile Portal Go conda 10 pollici e il performante Portal+ che si installa in vetta al catalogo come top di gamma. Pensati per le videochiamate e per la fruizione di contenuti multimediali a casa, i duegadget debutteranno fra circa un mese. Portal Go (Foto:)Il modello Portal Go da 10 pollici a risoluzione hd (1200 x 800 pixel) mantiene le dimensioni compatte per abbinare l’uso domestico a quello flessibile per spostarsi da una stanza a un’altra durante le videochiamate grazie all’impugnatura per una presa più comoda e a una batteria dalla lunga autonomia pari a cinque ore in chiamate con Messenger o 14 ore in ascolto a ...