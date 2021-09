Due incidenti sulla Pontina, un’auto prende fuoco: traffico paralizzato (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pomezia – Un altro risveglio nero per i pendolari della Pontina. Sono due gli incidenti avvenuti questa mattina: il primo tra Casalazzara e Pomezia. Secondo quanto riportato da Astral Infomobilità un veicolo avrebbe preso fuoco sulla carreggiata intorno alle 8 di mattina, mandando in tilt il traffico verso Roma. Il secondo incidente è avvenuto al Km 31+500, provocando code tra Pomezia e Castagnetta in direzione Aprilia. Sul luogo è intervenuta la Polizia Stradale di Aprilia per i rilievi del caso. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pomezia – Un altro risveglio nero per i pendolari della. Sono due gliavvenuti questa mattina: il primo tra Casalazzara e Pomezia. Secondo quanto riportato da Astral Infomobilità un veicolo avrebbe presocarreggiata intorno alle 8 di mattina, mandando in tilt ilverso Roma. Il secondo incidente è avvenuto al Km 31+500, provocando code tra Pomezia e Castagnetta in direzione Aprilia. Sul luogo è intervenuta la Polizia Stradale di Aprilia per i rilievi del caso. (Il Faro online)

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidenti sul lavoro, oggi due vittime: morti un operaio caduto da una impalcatura in un cantiere a Genova e un bo… - News_24it : POMEZIA - Un incidente sulla Pontina ha mandato ancora una volta il traffico in tilt. Il sinistro è avvenuto tra Ca… - positanonews : Maiori Costa d’ Amalfi, auto fuori strada travolge due ciclomotori, Seiano di Vico Equense, incidenti per moto che… - DIEBO37RT : RT @Roberto65308180: Ho subito due gravi incidenti nella mia vita… il primo è stato quando un tram mi ha travolto e il secondo è stato Dieg… - positanonews : #Cronaca Maiori Costa d’ Amalfi, auto fuori strada travolge due ciclomotori, Seiano di Vico Equense, incidenti per… -