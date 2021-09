DAZN ora ci mostrerà anche la boxe grazie a Snapchat (Di mercoledì 22 settembre 2021) A marzo una prima, fondamentale, partnership: lo storico accordo con TIM col quale DAZN ise in ginocchio SKY, aggiudicandosi la battaglia campale dei diritti tv, con la conquista per i prossimi tre anni della Serie A di calcio, tutta in streaming fatta eccezione per tre partite a giornata, in co-esclusiva su SKY. Snapchat, un’applicazione gratuita multimediale per smartphone e tablet ideata proprio 10 anni fa (Adobe Stock)Il servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi non si accontenta di una sola disciplina. Ne ha già un bel po’, sfruttando i canali Eurosport si avvicina perfino alla Casa dello Sport di SKY, ne vuole altri. Come la box, ma in un modo del tutto innovativo. Attraverso un’altra partnership, stavolta con Snapchat: l’applicazione gratuita multimediale ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) A marzo una prima, fondamentale, partnership: lo storico accordo con TIM col qualeise in ginocchio SKY, aggiudicandosi la battaglia campale dei diritti tv, con la conquista per i prossimi tre anni della Serie A di calcio, tutta in streaming fatta eccezione per tre partite a giornata, in co-esclusiva su SKY., un’applicazione gratuita multimediale per smartphone e tablet ideata proprio 10 anni fa (Adobe Stock)Il servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi non si accontenta di una sola disciplina. Ne ha già un bel po’, sfruttando i canali Eurosport si avvicina perfino alla Casa dello Sport di SKY, ne vuole altri. Come la box, ma in un modo del tutto innovativo. Attraverso un’altra partnership, stavolta con: l’applicazione gratuita multimediale ...

