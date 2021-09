Così cambia Philip Morris | «Smettete di fumare sigarette!»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Sembra incredibile, ma così è: la Philip Morris, il colosso del tabacco, si sta impegnando più che mai affinché le persone smettano di fumare sigarette. C’è un piano d’azione, un obiettivo che l’azienda chiama «un futuro senza fumo», un chiaro tentativo di staccare l’immagine e gli affari dalle sigarette. «La nostra missione», racconta Stefano Volpetti, Chief Consumer Office di Philip Morris International (nella foto), «è eliminare le sigarette tradizionali al più presto: puntiamo a un futuro smoke free, proponendo ai fumatori delle tecnologie alternative, capaci di soddisfare le aspettative di chi altrimenti continuerebbe a fumare: sono nate così Iqos, uno strumento che scalda il tabacco senza bruciarlo, e Veev, la nuova sigaretta elettronica. Il nostro intento a onor del vero sarebbe addirittura quello di diventare una società con un impatto positivo sul mondo: le nuove tecnologie che abbiamo messo a punto in questi anni di studi e ricerche le metteremo in campo per sviluppare altri prodotti che non avranno nulla a che vedere con le sigarette. Nel 2025 avremo un miliardo di dollari in fatturato proveniente da una nuova area di business beyond nicotine, oltre la nicotina: abbiamo in mano tante tecnologie che potrebbero essere applicate a prodotti che migliorano il sonno, che somministrano farmaci, che danno energia, che hanno un impatto netto positivo sulla vita delle persone».