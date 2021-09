Consiglio Ue | Giovannini | la crisi climatica impone un impegno coordinato sul pacchetto Fit for 55

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – “L’Italia sostiene con convinzione gli obiettivi del“Fit for 55” per la decarbonizzazione nell’Unione europea al 2030 e al 2050, presentato a luglio dalla Commissione Europea, ed è impegnata anche con il Piano nazionale di ripresa e resilienza a raggiungere gli ambiziosi traguardi per combattere lae favorire la giusta transizione”. Questo il messaggio del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico, intervenuto oggi alinformale Ue dei ministri dei trasporti ed energia, in corso a Brdo in Slovenia.ha inoltre ricordato come l’attuazione del“Fit for 55” richiederà un approccioe coerente che interesserà molteplici settori. Oltre a ...