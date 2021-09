Comuni | riattivate 15 telecamere a Torre Annunziata

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Quindicimila euro per ripristinare quindicioggi fuori uso nel sistema di videosorveglianza pubblico a(Napoli). Sono i soldi stanziati, attraverso un prelevamento dal fondo di riserva, da una delibera approvata nei mesi scorsi dalla giunta del sindaco Vincenzo Ascione, cui adesso è stato dato seguito con specifica determinazione dirigenziale. Stando a quanto riferito dall’ente, oggi il sistema cittadino fa leva su 57 ”occhi elettronici” tra punti fissi e mobili, ma di questi solo 42 sono regolarmente in funzione, mentre le altre 15sono ”completamente danneggiate, non funzionanti e non riparabili, pertanto da sostituire’‘, al fine di assicurare ‘‘la funzionalità dell’impianto cittadino a ...