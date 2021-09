Chi l’ha visto torna oggi 22 settembre: le ultime sul caso Denise Pipitone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una nuova puntata di Chi l’ha visto ci aspetta oggi 22 settembre 2021 e come sempre i casi di cui parlare non mancheranno. Le anticipazioni ufficiali del programma di Rai 3 ci rivelano che anche in questa nuova puntata, ci sarà un ampio spazio dedicato alla vicenda Denise Pipitone. Non poteva del resto essere altrimenti dopo i fatti della passata settimana. Come saprete infatti, è stata richiesta l’archiviazione per Anna Corona, che era stata effettivamente indagata in questo nuovo filone di indagine, anche se ha sempre smentito; e poi richiesta l’archiviazione anche per Giuseppe Della Chiave. Se si dovesse accettare la doppia richiesta di archiviazione, con grande probabilità l’indagine sarà chiusa e non si andrà avanti per capire cosa è successo davvero a Denise ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una nuova puntata di Chici aspetta222021 e come sempre i casi di cui parlare non mancheranno. Le anticipazioni ufficiali del programma di Rai 3 ci rivelano che anche in questa nuova puntata, ci sarà un ampio spazio dedicato alla vicenda. Non poteva del resto essere altrimenti dopo i fatti della passata settimana. Come saprete infatti, è stata richiesta l’archiviazione per Anna Corona, che era stata effettivamente indagata in questo nuovo filone di indagine, anche se ha sempre smentito; e poi richiesta l’archiviazione anche per Giuseppe Della Chiave. Se si dovesse accettare la doppia richiesta di archiviazione, con grande probabilità l’indagine sarà chiusa e non si andrà avanti per capire cosa è successo davvero a...

PaolaTavernaM5S : L'Alzheimer è un morbo terribile. Nel mondo si contano 36 milioni di malati, quasi 1 milione in Italia. È necessari… - borghi_claudio : @RossiFurio @dgambera Non l'ha cancellato. Clicchiamo l'ignorante e per chi legge ricordiamo che il cambio di una v… - virginiaraggi : Ormai è una barzelletta: @EnricoMichetti scappa ancora da un confronto. Oggi un'altra volta la sua sedia è vuota. C… - SiamoPartenopei : Udinese-Napoli, Cucchi è da applausi: 'Il Vesuvio logora chi non ce l'ha' - JackYal18434509 : @LucioMM1 @OfficialTozzi Chi ha l'idea vittimista del cristianesimo postbellico, non è in grado di capire l'etica d… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Juventus, ecco con chi ce l'ha Allegri la Repubblica