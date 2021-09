Calcio | Serie A 2021-2022 | Juve vittoriosa in rimonta | primo punto per la Salernitana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilin Italia ha visto proseguire la quinta giornata del girone di andata dellaA 2020-: nei due match delle ore 18.30 lantus ha vinto per 2-3 in casa dello Spezia, mentre laha pareggiato per 2-2 in casa contro l’Hellas Verona. In Liguria neltempo vantaggio ospite con Kean al 28?, pari di Gyasi al 33°. Nella ripresa Spezia avanti con Antiste al 49?,ospite con Chiesa al 66? e de Ligt al 72?. Prima vittoria in campionato per lantus, mentre lo Spezia resta a quota 4. In Campania gli scaligeri neltempo trovano il doppio vantaggio grazie alla doppietta di Kalinic tra il 7? ed il 29?, ma nel recupero accorcia Gondo. Nella ripresa pari di Coulibaly al 76?....