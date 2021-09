Caccia Tempest | Londra chiama Tokyo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Mantenere il forte slancio iniziale del programma Fcas, il futuro sistema aereo da combattimento di sesta generazione, richiederà l'adozione di una cultura della joint-venture e la capacità di coinvolgere nei lavori altre nazioni come partner, pur senza commettere gli errori compiuti negli ultimi 50 anni, prima con il Panavia Tornado, poi con l'Eurofighter Typhoon. E' quanto pensano le alte sfere dell'industria e dell'esercito inglesi. Michael Christie, direttore del programma Fcas presso Bae Systems, afferma che l'attività svolta anche con i ministeri della difesa e le aziende aerospaziali di Italia e Svezia avanzerà come "un unico programma in più siti produttivi", invece di replicare la struttura completamente duplicata della precedente iniziativa multinazionale che aveva portato alla nascita dell'Eurofighter. "Questo significa che il modello industriale del ...

