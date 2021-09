Bernardo non esclude di poter avere dei no-vax in giunta a Milano (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - "Sono contro i violenti ma aperto al dialogo. Da medico consiglio a tutti di vaccinarsi e per questo se ci sono no-vax che non hanno ancora compreso l'importanza dei vaccini noi siamo pronti a spiegarlo. Dall'altra parte c'è chi in giunta fa entrare i centri sociali. Per noi vale sempre il principio della democrazia che si fonda sulla libertà di scelta e sul confronto tra le parti". Lo ha detto il candidato sindaco al Comune di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, replicando a chi chiedeva se avrebbe accettato di avere nella sua giunta, in caso di elezione, un no-vax. Dunque non esclude la possibilità di avere un no-vax in giunta, ha incalzaro un giornalista? "Non lo escludo, ma gli consiglierei di vaccinarsi, come medico, non come ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - "Sono contro i violenti ma aperto al dialogo. Da medico consiglio a tutti di vaccinarsi e per questo se ci sono no-vax che non hanno ancora compreso l'importanza dei vaccini noi siamo pronti a spiegarlo. Dall'altra parte c'è chi infa entrare i centri sociali. Per noi vale sempre il principio della democrazia che si fonda sulla libertà di scelta e sul confronto tra le parti". Lo ha detto il candidato sindaco al Comune diper il centrodestra, Luca, replicando a chi chiedeva se avrebbe accettato dinella sua, in caso di elezione, un no-vax. Dunque nonla possibilità diun no-vax in, ha incalzaro un giornalista? "Non lo escludo, ma gli consiglierei di vaccinarsi, come medico, non come ...

Advertising

LiaQuartapelle : Lo spettacolo di arte varia della destra alle amministrative. A Milano c’è Bernardo, il pediatra con la pistola. A… - fattoquotidiano : COMUNALI MILANO Anche Comunione e Liberazione molla il candidato del centrodestra - MediasetTgcom24 : Comunali Milano, Bernardo: 'Non escludo l'ingresso di No vax in giunta' #lucabernardo - Candid_S_Voce : Bernardo non esclude di poter avere dei no-vax in giunta a Milano - - statodelsud : Bernardo non esclude di poter avere dei no-vax in giunta a Milano -