Asl di Avellino, cinque camici bianchi no vax sospesi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prime sospensioni adottate dall'Asl di Avellino. cinque i camici bianchi no vax, che si vedranno azzerare lo stipendio fino al prossimo 31 dicembre, fino all'altro giorno lavoravano negli ospedali o negli ambulatori del distretto territoriale. Tra questi figura anche qualche medico di base. Non è escluso che nelle prossime ore potrebbero esserci nuove sospensioni o ricollocazioni in altra mansione. Nel mirino sono finiti circa 50 i medici e i paramedici in servizio negli ospedali finiti sotto la lente della commissione da via Degli Imbimbo I provvedimenti disciplinari sono stati assunti nella giornata di ieri dalla direzione strategica dell'Asl di Avellino che, seppure con netto ritardo e dopo una verifica durata quasi un mese, ha adottato ...

Ultime Notizie dalla rete : Asl Avellino Open Day in Irpinia, continua la campagna vaccinale Chi si può vaccinare Mercoledì 22 e giovedì 23 settembre 2021 i Centri Vaccinali dell'Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti ...

Covid, matrimonio con contagio, focolaio in Campania In paese c'e' preoccupazione e il sindaco Biancardi, in accordo con l'Asl di Avellino ha disposto la quarantena per tutti i contagiati e i loro familiari. Altre persone, venute a contatto con ...

Avellino. Senza stipendio 4 medici no vax dell'Asl: segreti nomi e reparti Ottopagine Ora si fa sul serio scatta lo stop forzato per 5 dottori No-vax Sospesi i primi cinque medici no vax. I camici bianchi, che si vedranno azzerare lo stipendio fino al prossimo 31 dicembre, fino all'altro giorno lavoravano negli ospedali o negli ...

Il focolaio covid al matrimonio: 25 positivi tra gli invitati In quarantena tutti i contagiati e i loro familiari. Altre persone, venute a contatto con positivi, sono in autoisolamento ...

