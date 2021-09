Un oro olimpico da 10 e lode, Dell’Aquila: “Dopo Tokyo voglio vincere ancora” (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – A tracciare la strada era stato Carlo Molfetta a Londra 2012. La sua vittoria olimpica nel taekwondo fu eclatante, nuova, eccezionale per il movimento azzurro della disciplina. Nove anni Dopo la sua eredità, mettendoci del suo, è stato Vito Dell’Aquila a vincere. Un campione predestinato quest’ultimo, con la medaglia in mano, probabilmente, già prima di partire per Tokyo. Il giovane atleta della Nazionale di uno sport sempre più in ascesa è stato ispirato dalla storia di un Molfetta che oggi segue i giovani dell’Italia, tramite il ruolo di team manager. E in Giappone, alle recenti Olimpiadi slittate a causa del Covid del 2021, c’era anche lui ad applaudire il suo ‘erede’ (di cui è grande tifoso), che ha preso grandi energie mentali dalla medaglia di Carlo. Vito ce l’ha ancora dentro quella ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – A tracciare la strada era stato Carlo Molfetta a Londra 2012. La sua vittoria olimpica nel taekwondo fu eclatante, nuova, eccezionale per il movimento azzurro della disciplina. Nove annila sua eredità, mettendoci del suo, è stato Vito. Un campione predestinato quest’ultimo, con la medaglia in mano, probabilmente, già prima di partire per. Il giovane atleta della Nazionale di uno sport sempre più in ascesa è stato ispirato dalla storia di un Molfetta che oggi segue i giovani dell’Italia, tramite il ruolo di team manager. E in Giappone, alle recenti Olimpiadi slittate a causa del Covid del 2021, c’era anche lui ad applaudire il suo ‘erede’ (di cui è grande tifoso), che ha preso grandi energie mentali dalla medaglia di Carlo. Vito ce l’hadentro quella ...

