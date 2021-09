Sky accontenta i suoi clienti | arriva un’offerta per Smart TV con Sky Q?

(Di martedì 21 settembre 2021) Sarebbe in arrivo una nuova offerta da parte di Sky, con la gammaTV che potrebbe includere Sky Q nel prezzo Dopo lo scossone ricevuto nei mesi scorsi a causa dei diritti della Serie A, ora Sky vuole rialzare la china a suon di offerte super convenienti per tutti. Stando a quanto raccontato dal L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ImpieriFilippo : RT @pc_947: @nonleggerlo @DAZN_IT @infinitytv_it @SkyItalia Almeno la #ChampionsLeague ce l'ha anche #SkySport Quindi c'è scelta Con la @S… - pc_947 : @nonleggerlo @DAZN_IT @infinitytv_it @SkyItalia Almeno la #ChampionsLeague ce l'ha anche #SkySport Quindi c'è scelt… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky accontenta

Inews24

...TRE DECIMI RECUPERATI IN TRE SETTORI!!! ILLEGALE!! - 2 Occhio che Gardner non si: ha già ... - 22 Bezzecchi passato anche da Gardner: sesta posizione per l'italiano dellaRacing Team. - 23 ...Sollecitati da Monica Peruzzi di, i sindaci lombardi avvertono anche il segretario del loro ... "Quando parla di lavoro, salute, ambiente il Pd allarga la base di consenso, mentre se si...Sarebbe in arrivo una nuova offerta da parte di Sky, con la gamma Smart TV che potrebbe includere Sky Q nel prezzo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Juve-Milan 1-1. Lazio-Cagliari 2-2, Roma ko a Verona. Vincono Spezia e Samp ...