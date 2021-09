Sfilate MFW 2021 | come seguire gli eventi

Advertising

lussostyle1 : La moda torna protagonista a Milano! Finalmente! -

Ultime Notizie dalla rete : Sfilate MFW

Lo strumento comprende tutte le, le presentazioni, gli showroom multibrand, quelli ... La presentazione ufficiale dell'app avverra durantecon un evento su invito organizzato a Palazzo ...... New York Fashion Week 2021: i look più belli delle star agli eventi e alleCNMI annuncerà ... i beauty trend per la prossima estate Il calendario ufficiale dellaPrimavera Estate 2022 ...Le sfilate MFW 2021 tornano in presenza con appuntamenti live: ecco come seguire tutti gli eventi previsti per quest'edizione della kermesse.Camera Showroom Milano ha appena lanciato Waooo. La app per smartphone consente a buyer, giornalisti e tutti gli addetti ai lavori di poter seguire la Milano fashion week in modo interattivo. Lo strum ...