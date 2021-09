Sbanda | si ribalta e sfonda la recinzione di una casa restando in bilico | 27enne soccorso dall' eliambulanza

(Di martedì 21 settembre 2021) RECANATI - Brutto incidente intorno alle 12 di oggi in contrada Duomo, a Recanati : grave un ragazzo di 27 anni portatoall'ospedale regionale di Torrette. Il ragazzo, per cause ...

RECANATI - Brutto incidente intorno alle 12 di oggi in contrada Duomo, a Recanati : grave un ragazzo di 27 anni portato dall' eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Il ragazzo, per cause ...Stava andando al lavoro nel bar Cala Serena di Geremeas e, come ogni giorno, stava percorrendo la Ss 554. Ma lunedì scorso la vita di Arianna Fadda, 25 anni, è cambiata forse per sempre. La giovane, ...RECANATI - Brutto incidente intorno alle 12 di oggi in contrada Duomo, a Recanati: grave un ragazzo di 27 anni portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Il ragazzo, ...Tragedia stradale a Tarsia: morta una donna di 41 anni che avrebbe perso il controllo della propria macchina sul tratto della provinciale 241 che collega Tarsia a Terranova da Sibari Grave incidente s ...