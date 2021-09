Saipem firma protocollo intesa con Saudi Aramco per possibile NewCo

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) –hato conund’volto ad esplorare la possibilità di costituire in Arabiata una nuova entità per l’esecuzione di attività di ingegneria e costruzione nel settore industriale. L’iniziativa – spiegain una nota – si inserisce nell’ambito del Programma d’Investimento Industriale Nama’at di, incentrato sulla capacità di costruzione in quattro settori chiave: sostenibilità, tecnologia, materiali industriali e avanzati. L’accordo prevede la potenziale creazione in partnership con aziende locali di un “Campione Nazionale EPC” in grado di svolgere nel Regno l’intera gamma di attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) ...

L'iniziativa - spiegain una nota - si inserisce nell'ambito del Programma d'Investimento Industriale Nama'at di Saudi Aramco , incentrato sulla capacità di costruzione in quattro settori ......di un protocollo d'intesa (memorandum of understanding) che arriva dopo la, avvenuta lo scorso gennaio, di un primo accordo di collaborazione per lo sviluppo del progetto pugliese trae ...(Teleborsa) - Saipem ha firmato con Saudi Aramco un protocollo d'intesa volto ad esplorare la possibilità di costituire in Arabia Saudita una nuova entità per l'esecuzione di attività ...Snam, Edison e Alboran Hydrogen e Saipem, in un progetto a quattro, stanno per realizzare tre stabilimenti di idrogeno verde in Puglia ...