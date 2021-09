Riforma catasto, Meloni: “No a patrimoniale occulta su casa” (Di martedì 21 settembre 2021) “No alla patrimoniale occulta sulla casa alla quale sta tramando il ‘Governo dei migliori'”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Niente scherzi” avverte. “L’aggiornamento delle rendite catastali, di cui si parla sempre più insistentemente, rischia di diventare per gli italiani una tassa carissima e inaccettabile tanto più in questo momento di terribile crisi economica”. “Cosa significa in concreto rivedere le rendite? Significa aumentare considerevolmente il valore presunto dell’immobile e quindi l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di successione e l’Imu” sottolinea la leader di Fratelli d’Italia. “Aumentando, tra l’altro, tutte le tasse per le compravendite mettendo ancora più in difficoltà un settore già in crisi. Ma non solo. L’aumento ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) “No allasullaalla quale sta tramando il ‘Governo dei migliori'”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. “Niente scherzi” avverte. “L’aggiornamento delle rendite catastali, di cui si parla sempre più insistentemente, rischia di diventare per gli italiani una tassa carissima e inaccettabile tanto più in questo momento di terribile crisi economica”. “Cosa significa in concreto rivedere le rendite? Significa aumentare considerevolmente il valore presunto dell’immobile e quindi l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di successione e l’Imu” sottolinea la leader di Fratelli d’Italia. “Aumentando, tra l’altro, tutte le tasse per le compravendite mettendo ancora più in difficoltà un settore già in crisi. Ma non solo. L’aumento ...

Advertising

NicolaPorro : Se la riforma del #catasto è quella chiesta da Ue e Ocse, il bagno di sangue è assicurato… ?? @gspazianitesta - borghi_claudio : La 'parità di gettito' della riforma del catasto spiegata facile. - TNannicini : La chiamano riforma del catasto perché di quello si tratta. La chiama patrimoniale chi in una strana bolla non fa d… - ilmeteoit : #RIFORMA #CATASTO: rischio #STANGATA sulla #CASA - brindisilibera : New post (Mamone (Unsic): “Rischio patrimoniale con la riforma del catasto”) has been published on Brindisi Libera… -