MotoGP | test Misano 2021 | Zarco il più veloce | sesto tempo per Quartararo

(Di martedì 21 settembre 2021) Johannha fatto registrare il migliordurante idisul circuito di: 1’33”895 e primato mattutino. Pioggia durante la notte e asfalto pressoché umido, sebbene questo non abbia limitato la resa del francese; il pilota della Pramac Racing è riuscito a spuntarla su Stefan Bradl, Honda Hrc, anch’egli protagonista di un’ottima performance durante il day 1 romagnolo. Terza piazza per Dani Pedrosa, per quanto concerne i tempi, mentre fuori dal fantomatico podio Pol Espargaro, anch’egli a bordo di una Honda.il leader della classifica generale, nonché favorito per la conquista del titolo mondiale, Fabio, soltanto apparentemente sottotono. Settima e ottava piazza, rispettivamente, per gli spagnolo Joan Mir e Maverick Viñales , su ...

... a Misano per deiin vista del 2022, scalda i motori per gli States: "Ad Austin penso che Marquez sarà fortissimo, ma anche Miller e le Suzuki. Lì ho fatto nel 2019 la mia prima Top 10 inA Misano dove tra oggi e domani sono in programma deicon vista sul 2022, il pilota della ... Lì ho fatto nel 2019 la mia prima Top 10 in. La nostra moto si adatta bene a questa pista, ...Johann Zarco ha fatto registrare il miglior tempo durante i test di MotoGP sul circuito di Misano: 1'33''895 e primato mattutino. Pioggia durante la notte e asfalto pressoché umido, sebbene questo non ...Restano quattro gare e Quartararo è lontano 48 punti. Il pilota della Ducati però non intende arrendersi: “La moto ora è perfetta, dobbiamo farglielo sudare il titolo” ...