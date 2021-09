LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 5-12, Finale Supercoppa in DIRETTA: vantaggio bolognese a fine primo quarto (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22-23 Appoggio al vetro di Melli, che apre il secondo quarto. FINISCE IL primo quarto! Virtus avanti dopo i primi dieci minuti. 6 punti di Jaiteh da una parte e 5 di Hall dall’altra 20-23 Teodosic brucia la retina nei secondi finali. 20-20 Bravissimo Hall in penetrazione. L’ex Bamberg alza la parabola e trova solo la retina. 18-20 Bell’arresto e tiro di Abass. 18-18 Schiaccione di Melli sull’assist di Rodriguez. Ultimo minuto del quarto. 16-18 Arresto e tiro di Pajola. 16-16 Rodriguez pareggia dalla lunetta. 14-16 Ancora Alibegovic con il gancione. 14-14 Gancio di Alibegovic. 14-12 Splendido movimento in post di Mitoglou che trova due punti al tabellone. 12-12 Tripla di Hall. Parziale di 7-0 dell’Olimpia. 9-12 Super rimbalzo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-23 Appoggio al vetro di Melli, che apre il secondo. FINISCE ILavanti dopo i primi dieci minuti. 6 punti di Jaiteh da una parte e 5 di Hall dall’altra 20-23 Teodosic brucia la retina nei secondi finali. 20-20 Bravissimo Hall in penetrazione. L’ex Bamberg alza la parabola e trova solo la retina. 18-20 Bell’arresto e tiro di Abass. 18-18 Schiaccione di Melli sull’assist di Rodriguez. Ultimo minuto del. 16-18 Arresto e tiro di Pajola. 16-16 Rodriguez pareggia dalla lunetta. 14-16 Ancora Alibegovic con il gancione. 14-14 Gancio di Alibegovic. 14-12 Splendido movimento in post di Mitoglou che trova due punti al tabellone. 12-12 Tripla di Hall. Parziale di 7-0 dell’. 9-12 Super rimbalzo ...

