Governo: Prodi, 'Draghi mette Italia in posizione privilegiatissima' (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set (Adnkronos) - In Europa Draghi mette l'Italia in una posizione "privilegiatissima. E' ascoltato, ha relazioni buone, è in una situazione di passaggio, in Francia e Germania ci sono le elezioni, rimane l'Italia che è un punto fermo". Lo ha detto Romano Prodi a Il mix delle cinque, su RadioUno Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set (Adnkronos) - In Europal'in una. E' ascoltato, ha relazioni buone, è in una situazione di passaggio, in Francia e Germania ci sono le elezioni, rimane l'che è un punto fermo". Lo ha detto Romanoa Il mix delle cinque, su RadioUno Rai.

