Genshin Impact | video gameplay su Sangonomiya Kokomi e le sue caratteristiche – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 21 settembre 2021)torna a mostrarsi in unancora incentrato sulla new entrye sulle sue.. Da, vediamo un nuovo trailer dedicato ae alle sue, con varie scene diche mostrano il personaggio in azione all’interno del celebre action RPG di MiHoYo. Introdotta proprio oggi attraverso il nuovo banner evento dell’update 2.1, che ha inizio il 21 settembre 2021,è la sacerdotessa divina della isola di Watatsumi, nonché la leader della resistenza che si oppone a Raiden Shogun e il suo Vision Hunt Decree. ...

Advertising

CHIAK1NYA : genshin impact homofobia triche - biri_111 : LRT voglio una yuri on ice x genshin impact fanfiction adesso - Multiplayerit : Genshin Impact: video gameplay su Sangonomiya Kokomi e le sue caratteristiche - GamingTalker : Genshin Impact, il terzo trailer di Sangonomiya Kokomi è dedicato alle sue abilità - shikamarcus : COMO PASSAR O ABISMO 2.1 (PISO 11 FULL) l GENSHIN IMPACT F2P -

Ultime Notizie dalla rete : Genshin Impact

La versione 2.1 difesteggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn . Nella versione 2.1 Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che ...La versione 2.1 difesteggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn . miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha ...Genshin Impact torna a mostrarsi in un video gameplay ancora incentrato sulla new entry Sangonomiya Kokomi e sulle sue caratteristiche.. Da Genshin Impact, vediamo un nuovo trailer dedicato a ...Shirogane-sama ha realizzato un nuovo cosplay dedicato a Lumine, la protagonista di Genshin Impact, e anche stavolta si tratta di un gran bel lavoro.. Shirogane-sama è tornata a vestire i panni di ...