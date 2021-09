F1, Jean Todt: “Dobbiamo pensare ad avere delle vetture che possano correre sotto la pioggia” (Di martedì 21 settembre 2021) Jean Todt è tornato a parlare sul Gran Premio del Belgio 2021, prova che ha scatenato moltissime polemiche visto il discutibile epilogo. La gara di Spa-Francorchamps deve essere presa come esempio per non avere in futuro una situazione simile. Il Presidente della FIA ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “In molti hanno criticato ciò che è stato deciso a Spa, ma cosa sarebbe successo se, dopo la partenza, avessimo avuto un incidente grave? Saremmo stati massacrati”. L’ex tecnico della Ferrari ha continuato dicendo: “Per i regolamenti del 2025 Dobbiamo pensare ad avere vetture che possano essere guidate anche sotto la pioggia. Vi ricordate Lauda al Fuji nel 1976? È stato l’unico dei piloti a rinunciare a ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021)è tornato a parlare sul Gran Premio del Belgio 2021, prova che ha scatenato moltissime polemiche visto il discutibile epilogo. La gara di Spa-Francorchamps deve essere presa come esempio per nonin futuro una situazione simile. Il Presidente della FIA ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “In molti hanno criticato ciò che è stato deciso a Spa, ma cosa sarebbe successo se, dopo la partenza, avessimo avuto un incidente grave? Saremmo stati massacrati”. L’ex tecnico della Ferrari ha continuato dicendo: “Per i regolamenti del 2025adcheessere guidate anchela. Vi ricordate Lauda al Fuji nel 1976? È stato l’unico dei piloti a rinunciare a ...

