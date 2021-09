Calcio: Figc. Respinto ricorso Lazio, confermata squalifica Sarri (Di martedì 21 settembre 2021) Così come accaduto con il Cagliari, anche contro il Torino il tecnico biancoceleste non andrà in panchina. ROMA - Niente da fare per Maurizio Sarri. ricorso Respinto e squalifica di due giornate ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Così come accaduto con il Cagliari, anche contro il Torino il tecnico biancoceleste non andrà in panchina. ROMA - Niente da fare per Mauriziodi due giornate ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figc Lazio, respinto il reclamo per la squalifica di Sarri: tornerà in panchina contro la Roma Il comunicato ufficiale della FIGC La Prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha respinto il reclamo della Lazio avverso la sanzione della squalifica per ...

